Англия может "получить" за поведение фанатов

Представители УЕФА открыли дисциплинарные дела после полуфинального матча Евро-2020. Сначала болельщики провокационно вели себя во время исполнения гимна Дании.

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Не обошлось без выходок фанов и во время самого поединка. Болельщики Англии использовали пиротехнику. А самый позорный поступок в их исполнении был во время пенальти в ворота соперника. Арбитр встречи придумал пенальти после картинного падения Рахима Стерлинга.

Английские фанаты решили помочь своей сборной, а особенно Гарри Кейну, который выполнял удар с отметки. Один из болельщиков на "Уэмбли" светил лазером в лицо голкипера Петера Шмейхеля. Таким поступком от хотел ослепить глаза датского стража ворот и помешать ему отразить пенальти.

Пока неизвестно, как УЕФА накажет английскую команду за такие выходки их фанатов. Напомним, что полуфинальная встреча с Данией завершилась победой подопечных Гарета Саутгейта 2:1. Как раз гол Кейна с пенальти стал победным в поединке.

Отметим, что в момент назначения 11-метрового в ворота гостей на футбольном поле были сразу два мяча. Судья должен был остановить игру своим свистком и забрать лишний. Но у нидерландского рефери свои правила.

Финал чемпионата Европы-2020 Англия – Италия состоится на лондонском "Уэмбли". Встреча запланирована на 11 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.