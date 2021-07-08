Низкий поступок фаната

Сборная Англии лишь в конце первого овертайма вышла вперед в счете. Стерлинг картинно упал в штрафной Дании и заработал пенальти. Хотя в этом эпизоде ​​не только падение выглядело забавно, но и можно принять во внимание то, что на поле было два мяча.

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Фанаты на трибунах "Уэмбли" повели себя очень некрасиво. Один из болельщиков засветил лазерной указкой в ​​лицо голкиперу Дании Касперу Шмейхелю во время выполнения пенальти Гарри Кейном. Таки образом он хотел помешать вратарю сконцентрироваться на 11-метровом ударе. Но даже это не помешало стражу ворот показать свое мастерство.

Шмейхель угадал направление удара нападающего, но не успел среагировать на добивание Кейна. В итоге – 2:1, победа Англии, которая вышла в финал чемпионата Европы.

"Ужасно смотреть на это"

Это заметил известный комментатор и блоггер из Австралии Джейк Бакли. Он опубликовал фотографии, на которых видно, как один из болельщиков английской сборной светил лазером в глаза вратарю Дании перед пенальти.

Невероятно. Кто-то из толпы навел лазер на глаза Шмайхелю, когда тот пытался спасти свою команду от пропущенного гола. Ужасно смотреть на эту Англию. Позорно,

– написал в посте Бакли.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Англия будет иметь преимущество родного поля и трибун, но Италия попытается нанести обидчикам Украины поражение. Начало последнего матча чемпионата Европы стартует в 22:00.