Низкий поступок фаната
Сборная Англии лишь в конце первого овертайма вышла вперед в счете. Стерлинг картинно упал в штрафной Дании и заработал пенальти. Хотя в этом эпизоде не только падение выглядело забавно, но и можно принять во внимание то, что на поле было два мяча.
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Фанаты на трибунах "Уэмбли" повели себя очень некрасиво. Один из болельщиков засветил лазерной указкой в лицо голкиперу Дании Касперу Шмейхелю во время выполнения пенальти Гарри Кейном. Таки образом он хотел помешать вратарю сконцентрироваться на 11-метровом ударе. Но даже это не помешало стражу ворот показать свое мастерство.
Шмейхель угадал направление удара нападающего, но не успел среагировать на добивание Кейна. В итоге – 2:1, победа Англии, которая вышла в финал чемпионата Европы.
"Ужасно смотреть на это"
Это заметил известный комментатор и блоггер из Австралии Джейк Бакли. Он опубликовал фотографии, на которых видно, как один из болельщиков английской сборной светил лазером в глаза вратарю Дании перед пенальти.
Невероятно. Кто-то из толпы навел лазер на глаза Шмайхелю, когда тот пытался спасти свою команду от пропущенного гола. Ужасно смотреть на эту Англию. Позорно,
– написал в посте Бакли.