Арбитр матча создал свои правила

Сборная Англии благодаря скандальному 11-метровому удару вышла в финал Евро-2020. Победный гол с пенальти забил Гарри Кейн. А главной звездой того вечера стал лидер англичан Рахим Стерлинг.

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В эпизоде с назначением пенальти главный арбитр из Голландии Данни Маккели даже не обратил внимание на то, что на футбольном поле были сразу два мяча. В таких ситуациях судья мгновенно должен приостановить игру и попросить забрать один мяч за пределы поля.

Стерлинг пробегал с мячом рядом с другим, но арбитры не остановили игру. Болельщики тоже задают себе вопрос: "Почему рефери не остановил игру?".