Коментар голкіпера Данії

Данський голкіпер потрапив у неприємний інцидент із лазерною указкою, яка була у руках одного з фанатів англійської збірної. Каспер Шмейхель зізнався, що розповідав головному арбітру зустрічі про витівки глядачів на трибунах.

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Голкіпер Данії прокоментував скандальний вчинок фанатів суперника під час 11-метрового удару. Також уболівальники використовували лазер ще по ходу другого тайму.

Я не відчував лазер під час пенальті, тому що він був позаду мене з правого боку. Але я бачив це в другому таймі і сказав арбітру. Думаю, він сказав про це одному зі своїх колег,

– сказав Шмейхель.

Лазером в обличчя Шмейхеля: що сталось

Збірні Англії та Данії не змогли визначити фіналіста Євро-2020, тому все вирішувалось у овертаймах. На 104-й хвилині команда Гарета Саутгейта отримала чудовий шанс вийти вперед у рахунку. Стерлінг впав у штрафному гостей 2 пенальті. Арбітр зустрічі повівся на картинне пірнання лідера англійської команди. Хоча у цьому епізоді не лише падіння Рахіма виглядало кумедно, а й можна взяти до уваги те, що на полі було два м'ячі.

На нас чекала дуель Шмейхель – Кейн. У той момент один із уболівальників Англії вирішив трішки допомогти своєму нападнику. Фанат засвітив лазерною указкою в обличчя голкіперу Данії під час виконання пенальті. Але навіть це не завадило стражу воріт показати свою майстерність. Каспер парирував удар, але не встиг зреагувати на добивання Кейна.

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