"Уэмбли" взорвался"

Основное время полуфинального матча Англия – Дания закончилось со счетом 1:1. Все решалось в дополнительных таймах. На 104 минуте игры произошел самый скандальный эпизод поединка. Такая непрофессиональность бригады арбитров встречи разозлила не только фанатов, но и европейскую прессу. Конечно, английские СМИ не уделяли в своих материалах особого внимания спорному пенальти.

Больше об игре Скандальное решение арбитра помогло Англии победить Данию и выйти в финал Евро-2020: видео

Например, английское издание The Independent обошло стороной момент с 11-метровым ударом и падением Рахима Стерлинга: "Ноги Стерлинга подкосились, а Кейн, в конце концов, забил. "Уэмбли" взорвался".

Хорошие времена еще никогда не были настолько хорошими для радостных фанатов, потому что Кейн творит историю Англии,

– считают в британском издании.

Другое английское издание The Sun в восторге от триллера в овертайме, который вывел Англию в финал Евро-2020. Там считают, что Мехле остановил очередной рывок Стерлинга в штрафной Дании.

Стерлинг сделал еще один рывок и был сбит Мехле, Шмейхель смог отбить удар Кейна, но подбор остался за англичанином,

– радуются в The Sun.

"Его вообще трогали?"

А вот в других европейских СМИ раскритиковали не только падение лидера Англии, но и решение всей бригады арбитров, которые даже с помощью VAR не увидели этого картинного падения.

Испанская Marca называет доблесть англичан спорной. Испанцы задают себе вопрос: "Его вообще трогали?".

В овертайме Стерлинг упал в борьбе с защитниками, а арбитр Маккелли указал на одиннадцатиметровую отметку. Датский голкипер справился с ударом Кейна, но против добивания был бессилен. Спорный пенальти: Стерлинг упал на газон, но... его вообще трогали?,

– пишет Marca.



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Испанская пресса взорвалась после такого скандального поединка. Еще одно издание AS назвало два условия, которые позволили выйти команде Гарета Саутгейта в финал – Кейн и VAR.

"Данию в пропасть столкнул арбитр из Нидерландов"

В СМИ отметили, что в пропасть Данию столкнул судья из Нидерландов Маккели: "Дания была на краю пропасти, куда ее наконец столкнул нидерландский рефери Маккелли, который, вдохновившись атмосферой, назначил пенальти, который больше напоминал нырок Стерлинга, чем фол защитника. Шмейхель парировал удар Кейна, но не смог справиться с добиванием. Судьям следует быть более внимательными".

Присоединились к такому мнению и журналисты французского L'équipe. Во Франции поражены мастерством голкипера Дании Шмейхеля, который парировал 11-метровый удар от Кейна, но не сумел сыграть после добивания нападающего. Пресса считает, что англичане на протяжении всего матча не могли пройти прочную оборону соперника, поэтому на помощь пришел "друг" из Нидерландов, которым оказался арбитр.

Неспособность найти лазейку в поразительной обороне сборной Дании привела к тому, что Англия получила право на сомнительный, чтобы не сказать щедрый!пенальти после очередного прорыва Стерлинга. VAR подтвердил вердикт, и Кейн забил свой четвертый гол на Евро, причем великолепный Каспер Шмейхель отразил первый удар, но не справился с добиванием. "Уэмбли" смог выдохнуть,

– считают в L'équipe.



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"Этот вылет получился для Дании вдвойне горьким"

А вот в немецком Bild и итальянском La Gazzetta dello Sport не были так категоричны, но тоже не понимают решения рефери назначить пенальти. В Германии выход Англии в финал называют удачей.

Второй мяч на поле перед назначением пенальти? А что говорят об этом правила? Если второй мяч мешает игре, она должна быть остановлена. Но судья, видимо, так не считал. Сначала второй мяч, потом сомнительный пенальти... Этот вылет получился для Дании вдвойне горьким,

– считают журналисты Bild.



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В La Gazzetta dello Sport пишут, что футбольный Бог протянул руку помощи Кейну после того, как Шмейхель отбил пенальти в его исполнении.

Кейн забил решающий гол после того, как Шмейхель отбил щедрый пенальти, подтвержденный VAR. Да, наказание было очень суровым. Стерлинг упал после легкого контакта с Мехле, судья дал свисток. VAR подтвердил, но сомнения остались,

– размышляет La Gazzetta dello Sport.



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