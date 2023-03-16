Кубок мира по биатлону-2023 уже близок к завершению. В четверг начался последний девятый этап в норвежском Холменколлене.

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В первый день соревнований прошел мужской спринт, а на пятницу вынесены аналогичные соревнования среди женщин. Сборная Украины определилась с пятеркой биатлонисток, которые выйдут на старт 17 марта. Нашу страну представят следующие спортсменки:

12. Елена Билосюк

38. Юлия Джима

48. Анастасия Меркушина

75. Дарья Блашко

103. Любовь Кипяченкова

В первую стартовую группу попала только Елена Белосюк, которая начнет под 12 номером. А вот Любовь Кипяченкова начнет предпоследней среди 104 участниц.

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К слову, спринт в Голменколлене будет последним стартом в карьере Марте Олсбю-Ройсланд и объявивших об окончании карьеры Анаис Шевалье-Буше. Начало соревнования – 17 марта в 16.20. Прямая трансляция будет доступна на сайте "Общественное спорт".