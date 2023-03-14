Прощание с легендой

Уже близится завершение сезона на Кубке мира по биатлону. В этом году этот вид спорта простится с одной из сильнейших его представительниц.

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Норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройсланд объявила, что после сезона завершит профессиональную карьеру. Она призналась, что у нее наблюдается нехватка мотивации участвовать в соревнованиях.

Особенно в последнее время многие интересовались, буду ли я соревноваться на Олимпиаде-2026 или буду проводить еще один сезон. Биатлон навсегда останется в моем сердце. Именно поэтому это особое чувство – сказать, что в Холменколлене пройдут мои последние гонки на Кубке мира. Это очень грустно, но также и очень верно. Я ожидаю увидеть, что еще может предложить жизнь. Я очень горжусь тем, чего достигла, особенно ввиду плохих условий. Очень довольна всем, на что оказалась способна. Я пришла к гораздо большему, чем когда-либо могла мечтать. Сейчас у меня нет мотивации, чтобы выполнять лучшую работу каждый день. Думаю, что лучшее решение – уйти, пока ты на уровне. Думаю, что мое тело будет за это действительно благодарно,

– заявила Марте.

Таким образом, девятый этап Кубка мира-2023 станет для Олсбю-Ройсланда последним в карьере. Пройдет он с 16 по 19 марта в норвежском Холменколлене.

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Чем запомнилась Марте Олсбю-Ройсланд: