В норвежском Хольменколлене продолжается девятый этап Кубка мира по биатлону. В четверг проишел мужской спринт, которій выиграл Йоханнес Бьо, а в пятницу по программе должна была состояться женская гонка.

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Однако сложные погодные условия разрушили планы организаторов. Из-за сильного тумана, не позволяющего работать на огневых рубежах, женский спринт сначала отсрочили на 30 минут, а впоследствии решили перенести на субботу.

Новый график других стартов будет обнародован впоследствии после решения организаторов.

По информации главного тренера женской сборной Украины Александра Кравченко, гонка преследования у женщин будет полностью упразднена. То есть программа последнего этапа будет состоять из спринта и масстарта.