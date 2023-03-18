17 марта по плану должен был пройти женский спринт. Но погодные условия внесли свои коррективы. Сильный туман не разрешил биатлонисткам провести свой старт. Сначала спринт был отложен на 30 минут. Но туман не рассеялся, а условия на огневом рубеже помешали гонке.

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Еще одни изменения в графике

Организаторы Кубка мира перенесли женский спринт на субботу, 18 марта.

Из-за такого смещения в графике пришлось отменить проведение женского преследования. 18 марта болельщики увидят женский спринт и мужской персьют.

Обратите внимание! Первыми на старт в субботу выйдут мужчины, которые соревнуются в преследовании (13:45). А уже в 16.00 стартует женский спринт.

Напомним, что сборная Украины будет представлена следующим составом в женском спринте: Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Любовь Кипьяченкова.

Из-за таких изменений в графике определилась обладательница Малого хрустального глобуса по итогам женского персьюта. Это ведь должен был быть последний женский персьют в сезоне-2022/2023. Ею стала француженка и действующий лидер общего зачета Кубка мира Жюлья Симон, набравшая 373 очка.

Также Симон претендует на звание Большого хрустального глобуса и Малого в масс-старте (1-я позиция) и "индивидуалке" (2-е место). Также занимает 4-е место в спринте.

К слову, 19 марта по плану состоятся два масс-старта в норвежском Холменколлене.