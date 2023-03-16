Кубок світу з біатлону-2023 вже близький до завершення. У четвер розпочався останній дев'ятий етап у норвезькому Голменколлені.

До теми Три українці кваліфікувалися до персьюту: результат спринту останнього етапу Кубка світу

У перший день змагань відбувся чоловічий спринт, а на п'ятницю винесені аналогічні змагання серед жінок. Збірна України визначилась із п'ятіркою біатлоністок, які вийдуть на старт 17 березня. Нашу країну представлять наступні спортсменки:

12. Олена Білосюк

38. Юлія Джима

48. Анастасія Меркушина

75. Дар'я Блашко

103. Любов Кип'яченкова

У першу стартову групу потрапила лише Олена Білосюк, який почне під 12 номером. А ось Любов Кип'яченкова почне передостанньою серед 104-х учасниць.

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До слова, спринт у Голменколлені буде останнім стартом у кар'єрі Марте Олсбю-Ройсланд та Анаїс Шевальє-Буше, які оголосили про закінчення кар'єри. Початок змагання – 17 березня о 16:20. Пряма трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт".