Два дебютанта Кубка мира в заявке сборной Украины на мужской спринт в Поклюке
Источник:Суспильне Спорт
В пятницу, 6 января, на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке состоится мужская спринтерская гонка. Сборная Украины выступит в далеком от оптимального составе.
Программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону продолжит спринтерская мужская гонка. Из-за проблем со здоровьем соревнования в Поклюке пропустят лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
Читайте также Джима возвращается: украинка попала в топ-20 в первой гонке 2023 года
Таким образом в стартовом листе сборной Украины оказались сразу два дебютанта на уровне Кубка мира в этом сезоне. В спринте в Поклюке примут участие Артем Прима и Руслан Ткаленко, до этого выступавшие на этапах Кубка IBU.
Всего на старт 10-километровой гонки выйдут пятеро украинских биатлонистов. Первыми начнут спринт Богдан Цимбал и Тарас Лесюк, за ними Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.
Состав сборной Украины на спринт в Поклюке
- 32. Богдан Цымбал
- 35. Тарас Лесюк
- 42. Артем Тищенко
- 66. Руслан Ткаленко
- 85. Антон Дудченко
Напомним, что лучший результат сезона в спринте среди украинских биатлонистов показал Артем Прима во французском Анси. Наш спортсмен финишировал в топ-20 на 18 месте.
Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке
- 5 января (четверг), 15:20. Спринт, женщины (7.5 км)
- 6 января (пятница), 15:20. Спринт, мужчины (10 км)
- 7 января (суббота), 12:30. Преследования, женщины (10 км)
- 7 января (суббота), 15:45. Преследования, мужчины (12.5 км)
- 8 января (воскресенье), 12:45. Одиночная смешанная эстафета
- 8 января (воскресенье), 15:25. Смешанная естафета