Програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону продовжить чоловіча спринтерська гонка. Через проблеми зі здоров'ям змагання у Поклюці пропустять лідери збірної України – Дмитро Підручний та Артем Прима.
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Тож у стартовому листі збірної України опинилися одразу два дебютанти на рівні Кубка світу цього сезону. У спринті в Поклюці візьмуть участь Артем Прима і Руслан Ткаленко, які до цього виступали на етапах Кубка IBU.
Усього на старт 10-кілометрової гонки вийдуть п'ятеро українських біатлоністів. Першими розпочнуть спринт Богдан Цимбал і Тарас Лесюк, за ними Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.
Склад збірної України на спринт у Поклюці
- 32. Богдан Цимбал
- 35. Тарас Лесюк
- 42. Артем Тищенко
- 66. Руслан Ткаленко
- 85. Антон Дудченко
Нагадаємо, що найкращий результат сезону в спринті серед українських біатлоністів показав Артем Прима у французькому Ансі. Наш спортсмен фінішував у топ-20 на 18-му місці.
Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці
- 5 січня (четвер), 15:20. Спринт, жінки (7.5 км)
- 6 січня (п'ятниця), 15:20. Спринт, чоловіки (10 км)
- 7 січня (субота), 12:30. Переслідування, жінки (10 км)
- 7 січня (субота), 15:45. Переслідування, чоловіки (12.5 км)
- 8 січня (неділя), 12:45. Одиночна змішана естафета
- 8 січня (неділя), 15:25. Змішана естафета