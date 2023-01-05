Програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону продовжить чоловіча спринтерська гонка. Через проблеми зі здоров'ям змагання у Поклюці пропустять лідери збірної України – Дмитро Підручний та Артем Прима.

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Тож у стартовому листі збірної України опинилися одразу два дебютанти на рівні Кубка світу цього сезону. У спринті в Поклюці візьмуть участь Артем Прима і Руслан Ткаленко, які до цього виступали на етапах Кубка IBU.

Усього на старт 10-кілометрової гонки вийдуть п'ятеро українських біатлоністів. Першими розпочнуть спринт Богдан Цимбал і Тарас Лесюк, за ними Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Склад збірної України на спринт у Поклюці

  • 32. Богдан Цимбал
  • 35. Тарас Лесюк
  • 42. Артем Тищенко
  • 66. Руслан Ткаленко
  • 85. Антон Дудченко

Нагадаємо, що найкращий результат сезону в спринті серед українських біатлоністів показав Артем Прима у французькому Ансі. Наш спортсмен фінішував у топ-20 на 18-му місці.

Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці

  • 5 січня (четвер), 15:20. Спринт, жінки (7.5 км)
  • 6 січня (п'ятниця), 15:20. Спринт, чоловіки (10 км)
  • 7 січня (субота), 12:30. Переслідування, жінки (10 км)
  • 7 січня (субота), 15:45. Переслідування, чоловіки (12.5 км)
  • 8 січня (неділя), 12:45. Одиночна змішана естафета
  • 8 січня (неділя), 15:25. Змішана естафета