Програму четвертого етапу Кубка світу з біатлону продовжить чоловіча спринтерська гонка. Через проблеми зі здоров'ям змагання у Поклюці пропустять лідери збірної України – Дмитро Підручний та Артем Прима.

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Тож у стартовому листі збірної України опинилися одразу два дебютанти на рівні Кубка світу цього сезону. У спринті в Поклюці візьмуть участь Артем Прима і Руслан Ткаленко, які до цього виступали на етапах Кубка IBU.

Усього на старт 10-кілометрової гонки вийдуть п'ятеро українських біатлоністів. Першими розпочнуть спринт Богдан Цимбал і Тарас Лесюк, за ними Артем Тищенко, Руслан Ткаленко і Антон Дудченко.

Склад збірної України на спринт у Поклюці

32. Богдан Цимбал

35. Тарас Лесюк

42. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

85. Антон Дудченко

Важливо! Старт чоловічого спринту відбудеться 6 січня о 15:20 за київським часом.

Нагадаємо, що найкращий результат сезону в спринті серед українських біатлоністів показав Артем Прима у французькому Ансі. Наш спортсмен фінішував у топ-20 на 18-му місці.

Програма четвертого етапу Кубка світу в Поклюці