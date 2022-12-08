Медицинское обследование показало разрыв мениска у 31-летнего биатлониста из Тернополя. 8 декабря украинскому спортсмену сделали операцию. Теперь Дмитрия Пидручного ждет длительное восстановление.

К теме Не может согнуть ногу из-за шарлатанских методов "лечения": Учебник перенесет операцию

Пидручный: Доли моего мениска воссоединились

Благодаря уникальным методикам биатлонист сразу сможет приступить к реабилитации, а к февралю 2023 уже вернуться к соревнованиям, если восстановление будет идти по плану. Пидручный должен вернуться в команду перед стартом чемпионата мира по биатлону, который продлится с 8 по 19 февраля 2023 года в немецком Оберхофе.

Как сообщил из-за своих соцсетей сам Дмитрий, хирургическое вмешательство прошло успешно без лишних осложнений.

Операция прошла удачно. Частицы моего мениска воссоединились. Спасибо всем за пожелания. Вернусь еще сильнее,

– написал в своих соцсетях биатлонист.



Дмитрий Пидручный перенес операцию / Фото из инстаграммы биатлониста

Биатлонный сезон еще не успел начаться, как сборная Украины понесла критические потери. Юлия Джима вылетела из соревнований из-за положительного теста на коронавирус. У Ирины Петренко проблемы с горлом. Обе пропускают второй этап Кубка мира-2022/203 по биатлону.

Пидручный в новом сезоне тоже провел только одну гонку. Дмитрий выступил за сине-желтую команду в эстафете, где Украина финишировала только 9-ю.