Медицинское обследование показало разрыв мениска у 31-летнего биатлониста из Тернополя. 8 декабря украинскому спортсмену сделали операцию. Теперь Дмитрия Пидручного ждет длительное восстановление.
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Пидручный: Доли моего мениска воссоединились
Благодаря уникальным методикам биатлонист сразу сможет приступить к реабилитации, а к февралю 2023 уже вернуться к соревнованиям, если восстановление будет идти по плану. Пидручный должен вернуться в команду перед стартом чемпионата мира по биатлону, который продлится с 8 по 19 февраля 2023 года в немецком Оберхофе.
Как сообщил из-за своих соцсетей сам Дмитрий, хирургическое вмешательство прошло успешно без лишних осложнений.
Операция прошла удачно. Частицы моего мениска воссоединились. Спасибо всем за пожелания. Вернусь еще сильнее,
– написал в своих соцсетях биатлонист.
Дмитрий Пидручный перенес операцию / Фото из инстаграммы биатлониста
Биатлонный сезон еще не успел начаться, как сборная Украины понесла критические потери. Юлия Джима вылетела из соревнований из-за положительного теста на коронавирус. У Ирины Петренко проблемы с горлом. Обе пропускают второй этап Кубка мира-2022/203 по биатлону.
Пидручный в новом сезоне тоже провел только одну гонку. Дмитрий выступил за сине-желтую команду в эстафете, где Украина финишировала только 9-ю.