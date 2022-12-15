В четверг, 15 декабря, во французском Ансе начался третий этап Кубка мира. Программу этапа открывала мужская спринтерская гонка на 10 км.

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Украинскую команду в спринте представили Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин. К сожалению, снова не смог выйти на старт Тарас Лесюк, пропустивший уже вторую гонку подряд.

Как выступили украинцы

Первым среди украинских биатлонистов начал гонку Артем Прима. Он идеально отстрелял на огневых рубежах и в итоге финишировал на 18 месте. Это лучший результат украинцев в спринтерских гонках в сезоне 2022/23.

Вторым стартовал Антон Дудченко. Он тоже безошибочно прошел два огневых рубежа, но уступил в скорости Приме и занял 28-е место.

Богдан Цымбал никак не может набрать форму. В спринте он допустил один промах, заработав один штрафной круг. В итоге Цымбал занял 44-е место, позволившее квалифицироваться в гонку преследования.

Виталию Мандзину пока трудно конкурировать с опытными спортсменами. 19-летний биатлонист без ошибок завершил стрельбу лежа, но на стойке допустил два промаха. Мандзин попал в топ-80 с отставанием в 3.26 минуты.

А золотые награды спринта достались норвежцу Йоханнесу Бе. Серебро у его партнера по команде Штурли Легрейда. Бронзовые награды завоевал немец Бенедикт Долль.

Результаты спринта в Анси

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 22:52.2

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +17.6

3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +38.8

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18. Артем Прима (Украина, 0+0) +1:35.4

28. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:49.6

44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +2:31.7

78. Виталий Мандзин (Украина, 0+2) +3:26.2

Тарас Лесюк (Украина) – не стартовал

Важно! В пятницу, 16 декабря, в Анси состоится женская спринтерская гонка. Соревнования начнутся в 15.15 по киевскому времени.

Напомним, на первом этапе в Контиолахти лучший результат среди украинцев в спринте показал Артем Прима, финишировавший 30-м. В Хохфильцене Антон Дудченко показал 38 результат в спринтерской гонке.