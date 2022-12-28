С 5 по 8 января в словенской Поклюке состоится очередной этап Кубка мира по биатлону. Тренерский штаб сборной Украины определил состав команды, включив в качестве запасного Руслана Ткаленко.

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Потеря накануне старта в Поклюке

Старший тренер команды Юрай Санитра рассчитывал, что лидер сборной Артем Прима оправится от травмы, но для подстраховки включил Руслана Ткаленко.

Однако восстановление Примы займет больше времени, тем более у спортсмена возникли проблемы из-за коронавируса. Об этом в интервью Суспильне Спорт рассказал Санитра.

В это время, в начале второго триместра, будем страдать и из-за Артема Прима, которому нужно сделать коррекцию из-за проблем со здоровьем. К этому добавились еще и проблемы с коронавирусом, но, к счастью, без сильных последствий. Возможно, что Прима пропустит этап Кубка мира в Поклюке,

– сообщил старший тренер.

Санитра: Прима должен выйти на свой уровень в конце января

Юрай Санитра в дальнейшем рассчитывает на опытного биатлониста, поэтому тренеры не форсируют его форму.

"Артем – спортсмен опытный, к нему должно быть специфическое отношение. Он уже не может работать по такой программе, как Дудченко или Мандзин. Поэтому смотрим на то, чтобы не перезагрузить его. В декабре он показал очень хороший уровень в физическом состоянии, и удержать его на таком уровне – наша цель перед чемпионатами Европы и мира.

В январе он будет иметь небольшой спад по плану, чтобы в конце месяца смог подняться снова на такой уровень. Прима нам нужен не только для индивидуальных результатов, но и для эстафет, микстестафет. Поэтому Прима сейчас – очень важный элемент нашей команды", – заявил Санитра.

Напомним, что этап в Поключе также пропустит капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. В начале декабря спортсмен перенес операцию и теперь ждет длительное восстановление.

Отметим, что на этапе Кубка мира 2022 года во французском Анси Артем Прима продемонстрировал лучшие результаты Украины в этом сезоне. Артем впервые в сезоне попал в топ-10 в персьюте, а также финишировал 18-м в спринтерской гонке.