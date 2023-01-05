В четверг, 5 января, в словенской Поклюке состоялась первая гонка Кубка мира в 2023 году – женский спринт. Сборная Украины была представлена 4 биатлонистками.

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Как и предполагалось, в гонке не смогла поучаствовать олимпийская чемпионка Елена Белосюк, переболевшая перед новогодними праздниками.

Так что гонку украинки начали в таком составе: Анастасия Меркушина (4-й стартовый номер), Юлия Джима (7), Дарья Блашко (44) и Анна Кривонос (69).

Как выступили украинки

Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Юлия Джима. Украинка отлично отстреляла два огневых рубежа и в итоге заняла 19 место. Кстати, это только второй старт Юлии в сезоне. В спринте в Анси она была 74-й.

Достойно внимания! 19-е место Юлии Джимы является лучшим результатом для украинских биатлонисток в личных стартах этого сезона. Предыдущее достижение установила Елена Белосюк в Анси – 29-е место.

Анастасия Меркушина с одним промахом тоже финишировала в зачетной зоне – 38-е место. Без ошибок прошла дистанцию Дарья Блашко, но низкая скорость помешала ей побороться за высокие места (45 место). Тем не менее, Дарья Блашко тоже квалифицировалась в гонку преследования.

Анна Кривонос с двумя штрафными кругами заняла итоговое 78-е место.

Победительницей женского спринта стала шведка Эльвира Эберг, показавшая время 20:25.2 на дистанции 7,5 км. Серебро у Жюльи Симон из Франции, а бронза досталась Доротее Вирер.

Результаты женского спринта в Поклюке

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) 20:25.2 минуты

2. Жюлья Симон (Франция, 0+0) +6.9

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +18.7

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19. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:04.8

(Украина, 0+0) +1:04.8 38. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:51.6

(Украина, 0+1) +1:51.6 45. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +2:01.9

(Украина, 0+0) +2:01.9 78. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:51.0

В пятницу, 6 января, в Поклюке состоится мужская спринтерская гонка. Начало в 15:20 по Киеву.

Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке