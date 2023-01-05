Программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону продолжит спринтерская мужская гонка. Из-за проблем со здоровьем соревнования в Поклюке пропустят лидеры сборной Украины – Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

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Таким образом в стартовом листе сборной Украины оказались сразу два дебютанта на уровне Кубка мира в этом сезоне. В спринте в Поклюке примут участие Артем Прима и Руслан Ткаленко, до этого выступавшие на этапах Кубка IBU.

Всего на старт 10-километровой гонки выйдут пятеро украинских биатлонистов. Первыми начнут спринт Богдан Цимбал и Тарас Лесюк, за ними Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко.

Состав сборной Украины на спринт в Поклюке

32. Богдан Цымбал

35. Тарас Лесюк

42. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

85. Антон Дудченко

Важно! Старт мужского спринта состоится 6 января в 15.20 по киевскому времени.

Напомним, что лучший результат сезона в спринте среди украинских биатлонистов показал Артем Прима во французском Анси. Наш спортсмен финишировал в топ-20 на 18 месте.

Программа четвертого этапа Кубка мира в Поклюке