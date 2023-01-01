Лондонское дерби: Арсенал получит прямого конкурента в борьбе за Мудрика

Михаил Мудрик – главный приоритет европейских грандов в составе Шахтера. СМИ продолжают подогревать интерес к левому вингеру.

Михаил Мудрик уже в 21 год может оказаться в одном из топ-чемпионатов Европы – Английской Премьер-лиге. Арсенал – главный претендент на трансфер Мудрика. Но Шахтер недоволен предложением "канониров" и даже отклонили одну.

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Арсенал будет иметь конкурента

Пока Арсенал готовит новое предложение на улучшенных условиях, в борьбу за Михаила может вступить другой лондонский клуб – Челси.

По информации телеграмм-канала, украинец вроде бы не прочь пополнить ряды Челси. Хотя раньше говорил, что его мечта является именно Арсенал, он будет расстроен, если трансфер в Лондон сорвется.

Если это не очередной фейк, то Мудрик по всей вероятности может примерить футболку "аристократов".

Челси с 24 очками идет на необычном для себя 9 месте. Арсенал же является лидером АПЛ после 18 туров, имея в своем активе 43 балла.

Переезд в Лондон может быть, но какой – синий или красный