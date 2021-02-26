В четверг, 25 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому определились все команды, которые вышли в 1/8 финала.

На этом этапе участие примут два представителя от Украины – Динамо и Шахтер, которые одолели Брюгге и Маккаби соответственно.

К слову Результаты всех матчей Лиги Европы 25 февраля: видео

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка состоится 26 февраля, она будет слепой, поэтому каждая команда может сыграть с каждой. В том числе, Динамо и Шахтер могут сыграть и между собой.

Жеребьевка состоится в 14:00 по киевскому времени.

Все участники 1/8 финала Лиги Европы кроме Динамо и Шахтера: Арсенал, Аякс, Вильярреал, Гранада, Мольде, Рейнджерс, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Милан, Славия Прага, Рома, Динамо Загреб, Янг Бойз, Олимпиакос.

К слову. В матчах-ответах 1/16 финала Лиги Европы Шахтер и Динамо одержали синхронные победы – по 1:0 над Маккаби и Брюгге.