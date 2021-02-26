У четвер, 25 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися всі команди, які вийшли в 1/8 фіналу.

На цьому етапі участь візьмуть два представника від України – Динамо і Шахтар, які здолали Брюгге і Маккабі відповідно.

До слова Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

Жеребкування відбудеться 26 лютого, воно буде сліпим, тому кожна команда може зіграти з кожною. В тому числі, Динамо і Шахтар можуть зіграти і між собою.

Жеребкування відбудеться о 14:00 за київським часом.

Всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи крім Динамо і Шахтаря: Арсенал, Аякс, Вільярреал, Гранада, Мольде, Рейнджерс, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед, Мілан, Славія Прага, Рома, Динамо Загреб, Янг Бойз, Олімпіакос.

До слова. У матчах-відповідях 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар і Динамо здобули синхронні перемоги – по 1:0 над Маккабі і Брюгге.