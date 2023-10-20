Недавно Шахтер решил сменить тренера посреди сезона. "Горняки" расторгли контракт с Патриком ван Леувеном, а на его место исполняющим обязанности был назначен Дарио Срна.

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Шахтера ждет новый тренер

До этого хорват работал спортивным директором в клубе. Специалист признался, что не планирует долго тренировать Шахтер и уже ищет нового тренера. Также Дарио рассказал о доверии со стороны президента клуба Рината Ахметова.

В такой тяжелой ситуации для страны и Шахтера я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками за. Мне президент предлагал два тура, поэтому сразу стать главным тренером и выбрать штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил, что я люблю этот клуб и заверил, что на сегодня я хочу привести тренера, который сильнее меня. Он должен быть сегодня лучше меня, опытнее меня и сможет дать команде больше, чем я. Я ставлю клуб выше себя и иначе не может быть. Никто не может быть выше клуба, мои амбиции тоже. Он полностью доверяет мне. Мы ведем переговоры и я надеюсь, что этот тренер захочет к нам,

– рассказал Срна.

Раньше была информация, что "горняки" интересовались Игорем Тудором, являющийся близким другом Срны. Впрочем, сам Дарио опровергал эти слухи. Также в СМИ попадала информация об интересе к Оскара Гарсии из Реймса, а также экскоуча Ракува Марека Папшуна.

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Неудачи ван Леувена

Отметим, что Патрик ван Леувен был назначен тренером в июле этого года, но проработал всего чуть больше двух месяцев. При его руководстве Шахтер 7 из 12-ти матчей во всех турнирах, обыграв в том числе Антверпен в ЛЧ.

В чемпионате Украины "горняки" идут третьими, в двух баллах позади лидера Кривбасса. Следующий матч Шахтер проведет против ЛНЗ в субботу, 21 октября. Эта игра должна стать дебютной для Срны на посту и. главного тренера.