Донецкий Шахтер разочаровывает на старте сезона 2023-2024. Команда показывает неубедительные результаты в чемпионате, а также провалила стартовую игру Лиги чемпионов против Порта (1:3).

Следите с нами Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Снова хорват в Шахтере?

Поэтому стул под Патриком ван Леувеном начал шататься, ведь по информации разных источников руководство Шахтера подняло вопрос его возможной отставки. Тем временем появился первый кандидат на должность главного тренера "горняков".

Как сообщают украинские СМИ, Шахтер наладил связь с хорватским коучем Игорем Тудором. Пока стороны не вели конкретных переговоров, но они могут возобновиться в случае дальнейших неудач дончан.

Очень важную роль в этом может сыграть результат матча 2 тура Лиги чемпионов против Антверпена. Говорят, что заманить Тудора в Украину может его соотечественник Дарио Срна, являющийся спортивным директором Шахтера.

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Неудачные показатели ван Леувена

Напомним, что Патрик ван Леувен перебрался в Шахтер этим летом вместо Игоря Йовичевича. С ним дончане выиграли чемпионат прошлого сезона и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Сейчас же "горняки" лидируют в УПЛ, но по потерянным очкам уступают Динамо шесть баллов. Шахтер уже успел допустить осечки в матчах с Вересом (1:1), Кривбассом (3:3), Движением (1:1) и Ворсклой (1:2).

Кто такой Игорь Тудор