Чемпионат Украины по футболу возвращается после паузы на матчи сборных. На данный момент в УПЛ отыграно десять неполных туров, в этом году еще предстоит пройти семь матчдеев.

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Дата всеукраинского дерби

В 13-м туре будет отыграно Классическое дерби, в котором встретятся главные фавориты сезона – киевское Динамо и донецкий Шахтер. Тем временем УПЛ опубликовала расписание матчей этого тура.

Игру между Динамо и Шахтером вынесли на пятницу, 3 ноября. Очевидно, это связано с тем, что 7 числа дончане проведут "домашний" матч Лиги чемпионов против Барселоны в Гамбурге.

Дерби предстоит в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по местному времени. Расписание матчей 13 тура УПЛ выглядит следующим образом:

3 ноября (пятница), 17:00 . Динамо – Шахтер

. Динамо – Шахтер 4 ноября (суббота), 13:00 . ЛНЗ – Колос

. ЛНЗ – Колос 5 ноября (воскресенье), 13:00 . Минай – Ворскла

. Минай – Ворскла 5 ноября (воскресенье), 15:00 . Металлист 1925 – Черноморец

. Металлист 1925 – Черноморец 5 ноября (воскресенье), 17:00 . Верес – Заря

. Верес – Заря 6 ноября (понедельник), 15:00 . Полесье – Кривбасс

. Полесье – Кривбасс 6 ноября (понедельник), 17:00 . Днепр-1 – Александрия

. Днепр-1 – Александрия 6 ноября (понедельник), 19:00. Рух – Оболонь

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Положение Динамо и Шахтера

На данный момент лидером чемпионата Украины является Кривбасс, опережающий Шахтер на два балла. "Горняки" идут третьими, но еще имеют один матч в запасе.

В свою очередь Динамо занимает шестую строчку, отставая от Кривбасса на 5 очков. Но по потерянным баллам именно "бело-синие" являются лидерами чемпионата. Команда Мирчи Луческу имеет в запасе три матча.