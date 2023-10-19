Оливер Гарсия готовит отказ Шахтеру. Игорь Тудор оказался не первым приоритетом "кротов".

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Без надежды надеются

Украинский гранд ведет активный поиск нового тренера своей команды. Дончане уволили Патрика ван Лаувена, которого временно сменил Дарио Срна. Хорват имеет даже возможность стать главным тренером Шахтера Однако "горняки", хотя и дали легенде своего клуба время, чтобы показать результат, все равно надеются на приход иностранного звездного тренера.

В частности, "кроты" в первую очередь сделали предложение Оливеру Гарсии, который находится без клуба. Дончане попытались убедить испанского специалиста возглавить чемпионов Украины, однако тот планирует отказать "горнякам" по личным причинам. Дело в том, что Гарсия пока не в состоянии возвращаться к тренерской работе.

Стоит отметить. Донецкий клуб также заинтересован в услугах бывшего тренера Марселя Игоря Тудора, а также борется с Динамо за Марека Папшуна, выигрывавший с Ракувом чемпионат Польши.

Что известно об Оливере Гарсии