Динамо и Шахтер сразятся за Марека Папшуна. Оба клуба готовят перемены на своем тренерском мостике.

Достойно внимания Борьба против правила, позволяющего легионерам покидать клубы: Палкин вошел в Комитет УЕФА

Пора возвращаться на вершину

Как донецкий, так и киевский коллективы находятся в своих не лучших формах, что обусловлено также и наставниками, управляющими командами. Мирча Луческу, скорее всего, дорабатывает свой последний сезон во главе "бобров", к тому же за крайние компании не дав достойного результата (провалы на международной арене, а также в национальном первенстве).

"Горняки" же вообще уволили Патрика ван Лаувена, который только летом возглавил клуб, однако с командой неуверенно выглядит как в УПЛ, так и в ЛЧ. Ему временно на замену пришел Дарио Срна, который может стать и главным тренером, и вот "кроты" все же ищут качественного иностранного тренера, что, учитывая настоящее Украины, сложно реализовать.

Но вот украинские гранды нашли по их мнению нужного кандидата, который сможет исправить ситуацию. Им стал польский специалист Марек Папшун. Стоит отметить, что наставник положительно воспринимает информацию об интересе со стороны украинских клубов, и сам готов пойти на такую инициативу. Поляк находится без места трудоустройства после своего ухода из Ракува, в составе которого выступает Владислав Кочергин.

Достижения Марека в Ракуве