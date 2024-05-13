Еще в 2021 году медиасервис MEGOGO заключил с УЕФА соглашение на трансляцию еврокубков в Украине. В 2024 году срок действия договора подходит к концу.

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MEGOGO продлил контракт с УЕФА

Медиасервис MEGOGO продлил свое право на единоличную трансляцию матчей еврокубков в Украине. Срок соглашения снова рассчитан на три года.

Соглашение распространяется на все стадии еврокубков, начиная с плей-офф квалификации Лиги чемпионов и групповых этапов Лиги Европы, а также Лиги Конференций. Права предыдущих стадий квалификации принадлежат клубам и они могут реализовывать их по своему усмотрению.

К слову. Медиасервис MEGOGO также будет транслировать бой Усик – Фьюри и матчи Евро-2024.

Квалификации Лиги чемпионов-2024/2025 будут проходить с 9 июля по 28 августа 2024 года, а основной турнир – с 17 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года.