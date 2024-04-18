Сборная Украины по футболу пробилась в финальную часть Евро-2024 через плей-офф, где переиграла Боснию и Герцеговину и Исландию. Поэтому болельщики увидят как минимум три поединка команды Сергея Реброва.

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Где в Украине смотреть матчи Евро-2024

В Украине поединки чемпионата Европы-2024 будут транслировать на медиасервисе MEGOGO и Суспільне Мовлення.

К слову. Евро-2024 в Германии продлится до 14 июля.

Суспільне Мовлення станет партнером медиасервиса MEGOGO, который является официальным вещателем УЕФА ЕВРО-2024 в Украине. MEGOGO покажет все матчи финальной части чемпионата Европы.

Местные телеканалы Суспільного покажут 13 поединков группового этапа. Все матчи сборной Украины тоже будут показаны в прямом эфире. Также трансляции встреч можно будет слушать на Радіо Промінь.

Напомним, что "сине-желтые" попали в группу "Е", где сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии. Последняя, к слову, является фавориткой квартета по мнению букмекеров.

Какие матчи группового этапа будет транслировать Суспільне