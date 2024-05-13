Ще в 2021 році медіасервіс MEGOGO уклав з УЄФА угоду на трансляцію єврокубків в Україні. В 2024 році термін дії договору добігає кінця.

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MEGOGO продовжив контракт з УЄФА

Медіасервіс MEGOGO продовжив своє право на одноосібну трансляцію матчів єврокубків в Україні. Термін угоди знову розрахований на три роки.

Угода поширюється на всі стадії єврокубків, починаючи з плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів та групових етапів Ліги Європи, а також Ліги Конференцій. Права попередніх стадій кваліфікації належать клубам і вони можуть реалізовувати їх на свій розсуд.

Кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025 відбуватимуться з 9 липня по 28 серпня 2024 року, а основний турнір – з 17 вересня 2024 року по 31 травня 2025 року.