Андрій Лунін вийшов у старті Реала, попри критику після першої зустрічі із Манчестер Сіті, яка закінчилась нічиєю у Мадриді 3:3. Український воротар неодноразово рятував команду від пропущеного голу, але у другому таймі м'яч таки побував у володіння Луніна.

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Як минув чвертьфінал МанСіті – Реал

Кевін Де Брюйне розстріляв володіння українця у середині другого тайму. Бельгієць зрівняв рахунок матчу після того, як у першому таймі Родріго вивів Реал уперед 1:1.

В основний час команди не визначили півфіналіста Ліги чемпіонів-2023/2024, тому гра перейшла у додаткові тайми. Однак і за наступні 30 хвилин жодній із команд не вдалось забити.

МанСіті та Реал готувались до серії післяматчевих пенальті, де точнішими були футболісти мадридського клубу. Лунін потягнув 11-метрові Бернарду Сілви та Матео Ковачича, а підсумковий рахунок по пенальті 3:4 на користь "вершкових".

У складі Реала єдиний пенальті не реалізував досвідчений Лука Модрич.

Реал пробився до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє проти мюнхенської Баварії. Мюнхенці у чвертьфінальному раунді ЛЧ вибили лондонський Арсенал – 3:2 за підсумком обох поєдинків. Ключовий гол у другому матчі та загалом у протистоянні забив Кімміх.

Хто став "гравцем матчу"

УЄФА визнав півзахисника Федеріко Вальверде MVP матчу Манчестер Сіті – Реал. З чим не надто почали погоджуватись уболівальники у соцмережах, які заявили, що уругваєць має віддати нагороду Луніну.

Також Вальверде бореться за звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу за версією УЄФА.

25-річний уругвайський футболіст Реала провів свій 45-й матч у сезоні-2023/2024, у яких забив 2 голи та віддав 8 асистів.