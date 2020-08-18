Донецкий "Шахтер" потерпел сокрушительное поражение от "Интера" в матче 1/2 финала Лиги Европы. Натурализованный украинец Марлос и бразилец Маркос Антонио были признаны лучшими в составе "горняков".

Марлос и Маркос Антонио получили за этот поединок далеко не лучшую оценку от экспертов WhoScored и SofaScore, но эти баллы стали крупнейшими среди всех игроков "Шахтера".

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Оценки футболистов

От WhoScored футболист получил 6,1, а вот от SofaScore оценил украинца немного высшим баллом – 6,7.

В топ-3 лучших в составе дончан по оценке WhoScored вошел атакующий полузащитник Тайсон и защитник Николай Матвиенко. Оба получили одинаковый балл 6,0. По мнению экспертов худшим в составе "горняков" стал голкипер Андрей Пятов – 4,9.

Оценка игроков после поединка / WhoScored

SofaScore несколько иначе составили свою тройку лучших. Сюда вошли Маркос Антонио – 6,5 и Николай Матвиенко – 6,2. Именно украинского защитника поставили в топ-3 сразу оба портала. Тройку лидеров замкнул Манор Соломон, который вышел на замену. Его действия оценили в 6,3. Наименьший балл отдали Коноплянке – 4,9.

По решению WhoScored лучшим игроком матча стал нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. Из десяти максимальных баллов футболист получил 9,6.

Оценка футболистов за матч 1/2 финала Лиги Европы / SofaScore

Добавим, что матч закончился со счетом 0:5 в пользу итальянцев. Именно последние поборются за трофей Лиги Европы. Благодаря хорошим выступлениям "горняки" добились рекордного прогресса в клубном рейтинге УЕФА – двенадцатое место.