Донецький "Шахтар" зазнав нищівної поразки від "Інтера" у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Натуралізований українець Марлос та бразилець Маркос Антоніо були визнані найкращими у складі "гірників".

Марлос та Маркос Антоніо отримали за цей поєдинок далеко не найкращу оцінку від експертів WhoScored та SofaScore, але ці бали стали найбільшими серед усіх гравців "Шахтаря".

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Оцінки футболістів

Від WhoScored футболіст отримав – 6,1, а от від SofaScore оцінив українця трішки вищим балом – 6,7.

У топ-3 найкращих у складі донеччан за оцінкою WhoScored ввійшов атакувальний півзахисник Тайсон та захисник Микола Матвієнко. Обидва отримали однаковий бал 6,0. На думку експертів найгіршим у складі "гірників" став голкіпер Андрій П'ятов – 4,9.



Оцінка гравців після поєдинку / WhoScored

SofaScore дещо інакше склали свою трійку найкращих. Сюди ввійшли Маркос Антоніо – 6,5 та Микола Матвієнко – 6,2. Саме українського захисника поставили у топ-3 одразу обидва портали. Трійку лідерів замкнув Манор Соломон, який вийшов на заміну. Його дії оцінили у 6,3. Найменший бал віддали Коноплянці – 4,9.

За рішенням WhoScored найкращим гравцем матчу став нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес. Із десяти максимальних балів футболіст отримав 9,6.



Оцінка футболістів за матч 1/2 фіналу Ліги Європи / SofaScore

Додамо, що матч закінчився із рахунком 0:5 на користь італійців. Саме останні поборються за трофей Ліги Європи. Завдяки хорошим виступам "гірники" добились рекордного прогресу у клубному рейтингу УЄФА – 12-е місце.