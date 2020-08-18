Последний представитель Украины "Шахтер" завершил свои выступления в еврокубках. Украина смогла остаться на 9 месте благодаря хорошим результатам "горняков".

Вчера, 17 августа, "Шахтер" разгромно проиграл "Интеру" и не сумел пробиться в финал Лиги Европы. Дончане больше всего пополнили копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 24 канал.

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Успех " Шахтера"

Поражение в полуфинале принесло Украине еще 0,200 балла.

Сейчас Украина занимает 9 место в рейтинге. Это даст право вице-чемпиону Украины сезона-2020/21 через год стартовать с третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. А вот второй команде Нидерландов (10-я позиция) придется начинать со второго раунда квалификации ЛЧ. Так что это на одного сильного соперника больше.

Рейтинг уверенно возглавила Испания, а на втором месте – Англия. Тройку лидеров замыкает Германия. Ближайшим конкурентом нашей страны осталась Бельгия, которая сохранила за собой 8 строчку.



Топ-15 таблицы коэффициентов УЕФА /Kassiesa

Украина удержалась в первой десятке по количеству заработанных очков за сезон.

Сколько очков принесли украинские клубы