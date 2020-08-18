Донецкий "Шахтер" несмотря на поражение в полуфинале Лиги Европы добился прогресса в клубном рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на рекордную 12-ю позицию.

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" проиграл "Интеру" и получил за поражение одно очко. Как информирует сайт УЕФА, дончане поднялись на 12-е место в таблице коэффициентов.

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Рекорд " Шахтера"

Это рекордная позиция в рейтинге для "Шахтера" и украинских клубов с сезона 1998/99. Именно с тех пор начали вести таблицу в этом формате.

В сезоне 2012/13 "Шахтеру" удалось подняться на 13-е место.

"Шахтер" делит 12-ю строчку с дортмундской "Боруссией" и лондонским "Тоттенхэмом" – у всех по 85 баллов.

"Шахтеру" нужно поражение "Лиона"

Украинский клуб останется 12-м, если французский "Лион" не выиграет Лигу чемпионов.

В полуфинале французы сыграют с "Баварией".

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