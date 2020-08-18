Рейтинг УЕФА: "Шахтер" поднялся на рекордное для Украины 12-е место
Донецкий "Шахтер" несмотря на поражение в полуфинале Лиги Европы добился прогресса в клубном рейтинге УЕФА. "Горняки" поднялись на рекордную 12-ю позицию.
В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" проиграл "Интеру" и получил за поражение одно очко. Как информирует сайт УЕФА, дончане поднялись на 12-е место в таблице коэффициентов.
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Рекорд " Шахтера"
Это рекордная позиция в рейтинге для "Шахтера" и украинских клубов с сезона 1998/99. Именно с тех пор начали вести таблицу в этом формате.
В сезоне 2012/13 "Шахтеру" удалось подняться на 13-е место.
"Шахтер" делит 12-ю строчку с дортмундской "Боруссией" и лондонским "Тоттенхэмом" – у всех по 85 баллов.
"Шахтеру" нужно поражение "Лиона"
Украинский клуб останется 12-м, если французский "Лион" не выиграет Лигу чемпионов.
В полуфинале французы сыграют с "Баварией".
Топ-10 рейтинга
- Реал
- Бавария
- Барселона
- Атлетико
- Ювентус
- Манчестер Сити
- ПСЖ
- Севилья
- Манчестер Юнайтед
- Ливерпул