Спортивный директор Шахтера Дарио Срна контактировал с коучем Александрии и олимпийской сборной Украины по футболу относительно возможного сотрудничества. Но получил от Руслана Ротаня “тыкву”.

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Мог пойти на повышение

Нынешний тренер Александрии отказался от предложения "горняков". Ротань не захотел подводить Александрию и ее руководство, которое доверило ему место главного тренера команды еще в декабре 2022-го года.

Поэтому в октябре 2023-го года Шахтер остановил свой выбор на кандидатуре ассистента главного тренера Фейеноорда Марино Пушича. Дончане заключили контракт с нидерландским специалистом до конца июня 2026-го года. А Ротань продолжил работать во главе Александрии.

Отметим, что обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы УПЛ-2023/2024: Шахтер борется за чемпионство (61 очко), а Александрия идет аж на 12-м месте (26 баллов).

В минувшем туре украинского первенства донецкий клуб разгромил на выезде ЛНЗ 0:3, а подопечные Ротаня расписали нулевую с Колосом.

Интересно! В конце апреля стало известно, что Арне Слот сменит Юргена Клоппа во главе Ливерпуля. Вероятно новый тренер "мерсисайдцев" звал к себе нынешнего наставника Шахтера, но тот ответил отказом. Пушич уже был помощником Слота в АЗ Алкмааре и Фейеноорде (с 2019-го по 2023-й годы).

Что известно о тренерском пути Руслана Ротаня