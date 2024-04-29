Спортивный директор Шахтера Дарио Срна контактировал с коучем Александрии и олимпийской сборной Украины по футболу относительно возможного сотрудничества. Но получил от Руслана Ротаня “тыкву”.
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Мог пойти на повышение
Нынешний тренер Александрии отказался от предложения "горняков". Ротань не захотел подводить Александрию и ее руководство, которое доверило ему место главного тренера команды еще в декабре 2022-го года.
Поэтому в октябре 2023-го года Шахтер остановил свой выбор на кандидатуре ассистента главного тренера Фейеноорда Марино Пушича. Дончане заключили контракт с нидерландским специалистом до конца июня 2026-го года. А Ротань продолжил работать во главе Александрии.
Отметим, что обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы УПЛ-2023/2024: Шахтер борется за чемпионство (61 очко), а Александрия идет аж на 12-м месте (26 баллов).
В минувшем туре украинского первенства донецкий клуб разгромил на выезде ЛНЗ 0:3, а подопечные Ротаня расписали нулевую с Колосом.
Что известно о тренерском пути Руслана Ротаня
- Начал свою тренерскую карьеру в роли ассистента главного наставника донецкого Олимпика в октябре 2018-го.
- В декабре того же года Ротань возглавил молодежную сборную Украины U-21, которой руководил до июля 2023-го (47 матчей).
- С 21 декабря 2022-го года является главным тренером Александрии (уже 44 поединка во главе команды).
- В конце февраля 2023-го года был исполняющим обязанности главного коуча сборной Украины. Провел во главе команды только одну игру.
- С июля 2023-го возглавляет олимпийскую сборную Украины параллельно с работой в Александрии.
- В текущем сезоне-2023/2024 Александрия под руководством Руслана Ротаня провела уже 29 матчей, в которых одержала 7 побед, расписала 8 мировых и потерпела уже 14 поражений.