Бывший украинский футболист и тренер родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, что в Сумской области. Почти всю свою жизнь отдал футболу, как украинскому, так и мировому. 24 Канал рассказывает, какой была жизнь Михаила Фоменко, который в последние мгновения своей жизни боролся с онкологией.

К теме Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

В 1966-м году Михаил Фоменко стал футболистом местного сумского Спартака, за который поиграл в течение 4-х лет. Именно тогда нашел свою будущую жену Валентину. С 1970-го по 1972-й годы поиграл за Зарю, а уже зимой 1972-го карьера футболиста пошла на повышение. Фоменко на правах свободного агента одел футболку киевского Динамо.

В течение 6 лет Фоменко, который выступал в защите, провел 242 матча (1 гол и 1 ассист) и получил с коллективом аж 7 трофеев.

В 1979-м году Фоменко решил, что пришло время прощаться с карьерой профессионального футболиста, но отходить от футбола отнюдь не планировал.

Умер Михаил Фоменко
Умер Михаил Фоменко / Фото УАФ

Не успел Михаил Иванович повесить бутсы на гвоздь, как уже стал ассистентом главного тренера в Динамо Киев. На этой должности Фоменко проработал 4 года. Набравшись опыта специалист не побоялся возглавить должность главного коуча в Десне, но пробыл в клубе лишь год.

В сезоне-1985/1986 Фоменко пережил тренерское дежавю, пробыв год во главе Кривбасса.

В следующем сезоне украинский наставник впервые поехал набираться тренерского опыта за границу, возглавив грузинскую Гурию. Команда под его руководством провела 124 матча за 2 года.

В 1990-м году Фоменко решил попробовать свои силы на уровне сборных. Украинец занял кресло главного тренера национальной дружины из Ирака. Но уже через год вернулся к клубной работе, подписав контракт с ФК Явир (ПФК Сумы).

После почти 10 лет перерыва Михаил Фоменко вернулся в киевское Динамо, но на этот раз уже не в статусе ассистента наставника, а в роли главного тренера. За этот год команда под его руководством провела 42 встречи.

Этот сезон-1993/1994 стал успешным для Фоменко во главе Динамо. Наставник привел киевлян к чемпионству Украины и Кубку страны.

Далее успешный наставник уехал в Ровно, где не очень долго проработал с Вересом – лишь 6 матчей (с 1 июля по 16 августа 1994-го года). В сентябре того же года возглавил экзотическую сборную Гвинеи, а уже летом 2000-го вернулся в Украину, где начал сотрудничество с борисфенским ЦСКА.

После 31-го проведенного матча во главе команды поехал работать в Харьков, где возглавил Металлист. Довольно длительное время карьера Фоменко была связана с Харьковом, он трижды возвращался в харьковский клуб. Во время своей первой каденции в Металлисте провел во главе команды 71 матч.

Футбольный путь Михаила Фоменко
Футбольный путь Михаила Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова

С 2000-го по 2001-й годы тренер работал в Киеве, но уже не в Динамо, а ЦСКА. Но уже после 30 поединков снова вернулся в Харьков к Металлисту (47 встреч).

Возглавлял харьковчан до конца октября 2002-го и вернулся к Металлисту 8 мая 2003-го, проведя в команде еще 7 матчей.

В середине лета Фоменко уехал тренировать запорожский Металлург (20 матчей). С 2004-го по 2006-й годы тренерская карьера Михаила Ивановича стала на паузу. Лишь 2 января 2006-го года Фоменко вернулся к любимой работе, стал главным наставником Таврии. Во главе симферопольской команды провел почти наибольшее количество матчей в своей тренерской карьере за один клуб – 96 поединков. Больше только провел во главе грузинской Гурии (124 игры).

После двух сезонов в Крыму уехал работать в Россию – белгородский Салют, с которым подписал долговременный контракт на 5 лет, но уже 31 марта 2011-го покинул российский клуб.

После чего в тренерской карьере Михаила Фоменко настало время поработать во главе родной сборной. 26 декабря 2012-го возглавил национальную команду Украины.

Михаил Фоменко
Михаил Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова

Специалисту удалось вывести сборную Украины в финальную часть Евро-2016, где его подопечные не смогли выйти из группы, проиграв все поединки, не забив ни одного гола:

  • Украина – Польша 0:1
  • Украина – Северная Ирландия 0:2
  • Германия – Украина 2:0

После неудачного чемпионата Европы-2016 Фоменко подал в отставку из сборной Украины. Тренер взял на себя всю ответственность за провал на Евро, где команда не выполнила задачу, поэтому не видел смысла продолжать сотрудничество.

  • Мастер спорта международного класса;
  • Заслуженный мастер спорта СССР;
  • Заслуженный тренер Украины и Грузии;
  • Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины;
  • Почетный гражданин города Сумы.
  • Был награжден орденом "За заслуги" І (2020), II (2015) и III (2004) степеней.
  • Получал награду "Именное огнестрельное оружие" (2015-го года), которым награждают за высокие спортивные результаты, весомый вклад в развитие отечественного футбола и повышение международного авторитета Украины.

В марте 2022-го года Анатолий Демьяненко, тогдашний был вице-президентом УАФ, предложил Фоменко помочь с эвакуацией из родного города, который находился и находится под постоянным обстрелом России.

Однако Михаил Иванович отказался от эвакуации.

А вот 30 июня 2023-го года появилась очень плохая новость – Михаил Фоменко борется с раком.

Бывший наставник "сине-желтых" не стал подробно комментировать свою болезнь, а лишь заявил, что проходит лечение. После чего не было известно, как продолжается борьба выдающегося тренера с онкологией.

Напомним, что в 2014-м году Фоменко рассказывал в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", что три года назад умерла его единственная дочь: "Казалось, какой смысл жить? Самое страшное – хоронить своих детей".