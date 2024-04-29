Бывший украинский футболист и тренер родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, что в Сумской области. Почти всю свою жизнь отдал футболу, как украинскому, так и мировому. 24 Канал рассказывает, какой была жизнь Михаила Фоменко, который в последние мгновения своей жизни боролся с онкологией.
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Каким был футбольный путь Михаила Фоменко
В 1966-м году Михаил Фоменко стал футболистом местного сумского Спартака, за который поиграл в течение 4-х лет. Именно тогда нашел свою будущую жену Валентину. С 1970-го по 1972-й годы поиграл за Зарю, а уже зимой 1972-го карьера футболиста пошла на повышение. Фоменко на правах свободного агента одел футболку киевского Динамо.
В течение 6 лет Фоменко, который выступал в защите, провел 242 матча (1 гол и 1 ассист) и получил с коллективом аж 7 трофеев.
В 1979-м году Фоменко решил, что пришло время прощаться с карьерой профессионального футболиста, но отходить от футбола отнюдь не планировал.
Умер Михаил Фоменко / Фото УАФ
Первая тренерская работа была сразу в киевском гранде
Не успел Михаил Иванович повесить бутсы на гвоздь, как уже стал ассистентом главного тренера в Динамо Киев. На этой должности Фоменко проработал 4 года. Набравшись опыта специалист не побоялся возглавить должность главного коуча в Десне, но пробыл в клубе лишь год.
В сезоне-1985/1986 Фоменко пережил тренерское дежавю, пробыв год во главе Кривбасса.
В следующем сезоне украинский наставник впервые поехал набираться тренерского опыта за границу, возглавив грузинскую Гурию. Команда под его руководством провела 124 матча за 2 года.
В 1990-м году Фоменко решил попробовать свои силы на уровне сборных. Украинец занял кресло главного тренера национальной дружины из Ирака. Но уже через год вернулся к клубной работе, подписав контракт с ФК Явир (ПФК Сумы).
Чемпионское возвращение Фоменко в Динамо
После почти 10 лет перерыва Михаил Фоменко вернулся в киевское Динамо, но на этот раз уже не в статусе ассистента наставника, а в роли главного тренера. За этот год команда под его руководством провела 42 встречи.
Этот сезон-1993/1994 стал успешным для Фоменко во главе Динамо. Наставник привел киевлян к чемпионству Украины и Кубку страны.
Далее успешный наставник уехал в Ровно, где не очень долго проработал с Вересом – лишь 6 матчей (с 1 июля по 16 августа 1994-го года). В сентябре того же года возглавил экзотическую сборную Гвинеи, а уже летом 2000-го вернулся в Украину, где начал сотрудничество с борисфенским ЦСКА.
После 31-го проведенного матча во главе команды поехал работать в Харьков, где возглавил Металлист. Довольно длительное время карьера Фоменко была связана с Харьковом, он трижды возвращался в харьковский клуб. Во время своей первой каденции в Металлисте провел во главе команды 71 матч.
Футбольный путь Михаила Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова
С 2000-го по 2001-й годы тренер работал в Киеве, но уже не в Динамо, а ЦСКА. Но уже после 30 поединков снова вернулся в Харьков к Металлисту (47 встреч).
Возглавлял харьковчан до конца октября 2002-го и вернулся к Металлисту 8 мая 2003-го, проведя в команде еще 7 матчей.
В середине лета Фоменко уехал тренировать запорожский Металлург (20 матчей). С 2004-го по 2006-й годы тренерская карьера Михаила Ивановича стала на паузу. Лишь 2 января 2006-го года Фоменко вернулся к любимой работе, стал главным наставником Таврии. Во главе симферопольской команды провел почти наибольшее количество матчей в своей тренерской карьере за один клуб – 96 поединков. Больше только провел во главе грузинской Гурии (124 игры).
После двух сезонов в Крыму уехал работать в Россию – белгородский Салют, с которым подписал долговременный контракт на 5 лет, но уже 31 марта 2011-го покинул российский клуб.
После чего в тренерской карьере Михаила Фоменко настало время поработать во главе родной сборной. 26 декабря 2012-го возглавил национальную команду Украины.
Михаил Фоменко / Фото УАФ, Павла Кубанова
Специалисту удалось вывести сборную Украины в финальную часть Евро-2016, где его подопечные не смогли выйти из группы, проиграв все поединки, не забив ни одного гола:
- Украина – Польша 0:1
- Украина – Северная Ирландия 0:2
- Германия – Украина 2:0
После неудачного чемпионата Европы-2016 Фоменко подал в отставку из сборной Украины. Тренер взял на себя всю ответственность за провал на Евро, где команда не выполнила задачу, поэтому не видел смысла продолжать сотрудничество.
Другие признания Михаила Фоменко
- Мастер спорта международного класса;
- Заслуженный мастер спорта СССР;
- Заслуженный тренер Украины и Грузии;
- Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины;
- Почетный гражданин города Сумы.
- Был награжден орденом "За заслуги" І (2020), II (2015) и III (2004) степеней.
- Получал награду "Именное огнестрельное оружие" (2015-го года), которым награждают за высокие спортивные результаты, весомый вклад в развитие отечественного футбола и повышение международного авторитета Украины.
Потеря дочери, отказ от эвакуации и борьба с онкологией
В марте 2022-го года Анатолий Демьяненко, тогдашний был вице-президентом УАФ, предложил Фоменко помочь с эвакуацией из родного города, который находился и находится под постоянным обстрелом России.
Однако Михаил Иванович отказался от эвакуации.
А вот 30 июня 2023-го года появилась очень плохая новость – Михаил Фоменко борется с раком.
Бывший наставник "сине-желтых" не стал подробно комментировать свою болезнь, а лишь заявил, что проходит лечение. После чего не было известно, как продолжается борьба выдающегося тренера с онкологией.
Напомним, что в 2014-м году Фоменко рассказывал в интервью "В гостях у Дмитрия Гордона", что три года назад умерла его единственная дочь: "Казалось, какой смысл жить? Самое страшное – хоронить своих детей".