ЛНЗ– Шахтер 0:3

Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура УПЛ между командами ЛНЗ и Шахтер. Амбициозный дебютант надеялся дать бой лидеру чемпионата, пишет 24 Канал.

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Сикан снова забивает

В начале поединка досадную травму получил хавбек "горняков" Артем Бондаренко. Вместо украинца на поле появился зимний новичок Шахтера Марлон Гомес.

Хозяева поля пропустили на 40 минуте матча. В очередной раз свое бомбардирское дарование подтвердил Сикан, который головой замкнул пас Кевина. Кстати говоря, Даниил забивает в четвертом матче подряд.

Во втором тайме преимущество гостей увеличил Судаков. Трансферная цель грандов европейского футбола воспользовался пасом Марлона Гомеса и мощно пробил мимо Кучеренко.

Победную точку на второй компенсированной минуте поставил Эгиналду. Бразилец красивым ударом сделал счет разгромным.

Шахтер сохранил свое преимущество над киевским Динамо. "Горняки" опережают "бело-синих" на четыре балла. Оба конкурента сыграли по 25 матчей.

ЛНЗ занимает седьмое место. Команда Олега Дулуба набрала 32 очка в 26 матчах.

Видеообзор матча ЛНЗ– Шахтер