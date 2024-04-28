Будущим тренером Ливерпуля стал Арне Слот. Есть информация, что руководство клуба уже провело с ним переговоры, и он согласился возглавить клуб после отставки Юргена Клоппа.

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Марино Пушич отказался от работы в АПЛ

Арне Слот предложил наставнику Шахтера в свой будущий тренерский штаб. Однако Пушич отклонил приглашение. Причины отказа пока неизвестны.

Напомним, что Пушич возглавил Шахтер в октябре 2023 года.

Любопытно. Марино Пушич уже был помощником Арне Слота в АЗ Алкмааре и Фейенорде с 2019 по 2023 годы.

Арне слот за свою тренерскую карьеру возглавлял только АЗ Алкмаари (2019– 2020) и Фейенорд (2021– 2024). Под руководством Слота Фейенорд стал чемпионом Нидерландов в сезоне-2022/2023, получил Кубок Нидерландов-2023/2024, а также дошел до финала Лиги конференций в 2022 году. Была информация, что Ливерпуль заплатит Фейенорду за Слота примерно 13-15 млн евро.