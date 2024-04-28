Колос – Александрия – 0:0

В рамках 26 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между Колосом и Александрией. Поединок проходил в Ковалевке на стадионе "Колос", пишет 24 Канал.

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Безголевой день в УПЛ

Обе команды еще не обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе украинского футбола, так что на поле было много борьбы. Впрочем, забитых мячей болельщики так и не увидели.

Хотя в начале матча дважды неплохие моменты имели игроки Александрии: сначала Копина выстрелом издалека запустил мяч сверху на сетку ворот., а впоследствии Михайленко пробил мимо левой стойки.

В компенсированное ко второму тайма время Колос имел шансы вырвать три очка. Гигант во вратарском в падении запирал подачу с левого фланга, но поразил точно в ногу Шевченко на линии ворот, после чего Рангел добил мимо ближней стойки.

Александрия продолжает занимать 12 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 26 очков. Колосс набрала 29-й балл и идет 9-м, на расстоянии в семь пунктов от зоны переходных матчей.

Видеообзор матча Колосс– Александрия