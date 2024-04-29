Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна контактував із коучем Олександрії та олімпійської збірної України з футболу щодо можливої співпраці. Але отримав від Руслана Ротаня "гарбуза".

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Міг піти на підвищення

Нинішній тренер Олександрії відмовився від пропозиції "гірників". Ротань не захотів підводити Олександрії та її керівництво, яке довірило йому місце головного тренера команди ще у грудні 2022-го року.

Тому у жовтні 2023-го року Шахтар зупинив свій вибір на кандидатурі асистента головного тренера Феєнорда Маріно Пушича. Донеччани уклали контракт із нідерландським спеціалістом до кінця червня 2026-го року. А Ротань продовжив працювати на чолі Олександрії.

Відзначимо, що обидві команди перебувають у різних частинах турнірної таблиці УПЛ-2023/2024: Шахтар бореться за чемпіонство (61 очко), а Олександрія йде аж на 12-му місці (26 балів).

У минулому турі української першості донецький клуб розгромив на виїзді ЛНЗ 0:3, а підопічні Ротаня розписали нульову із Колосом.

Цікаво! Наприкінці квітня стало відомо, що Арне Слот змінить Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля. Ймовірно новий тренер "мерсисайдців" кликав до себе нинішнього наставника Шахтаря, але той відповів відмовою. Пушич вже був помічником Слота в АЗ Алкмаарі та Феєнорді (з 2019-го по 2023-го роки).

Що відомо про тренерський шлях Руслана Ротаня