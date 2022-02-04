Сейчас в Англии бурлит скандал вокруг 20-летнего нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. Девушка футболиста Гарриет Робсон обвинила его в физическом и сексуальном насилии. Она выложила в инстаграме фото и видео результаты избиения, а также аудиофайлы, на которых Гринвуд ее оскорбляет и унижает.

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Эту тему обсудили и на шоу "Коммент. Live", и Генич, рассказывая о деталях истории, пошутил: "Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: "Я хочу тебя тра**уть. Мне наплевать, что ты не хочешь". Ну, кто из нас, спрашивается, так не делал".

Видео момента (смотрите на 50: 31)

"Шутку" Генича не оценили

На шутку ведущего отреагировала феминистка и блогер Лиза Лазерсон.

"Не верю, что такое вижу. Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич оправдывает изнасилование в самом популярном футбольном стриме. Кто из нас, спрашивается, так не делал? Какой же ад. Ждем, что Константин Генич публично извинится, а "Матч ТВ" заявит, что оправдание насилия недопустимо", – написала Лазерсон в своем телеграм-канале.

Генич быстро отреагировал и извинился в своем телеграм-канале: "Дорогая Лиза! Хочу извиниться перед вами и всеми, кого задела моя неудачная "шутка". Я ни в коем случае не поддерживаю никакой формы насилия: будь то моральная или физическая".

А потом извинился еще раз в более развернутой форме и призвал людей перестать писать ему гадости.

Гринвуда обвиняют в изнасиловании: коротко