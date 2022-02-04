Зараз в Англії бурлить скандал навколо 20-річного нападника Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда. Дівчина футболіста Гаррієт Робсон звинуватила його у фізичному та сексуальному насильстві. Вона виклала в інстаграмі фото та відео результати побиття, а також аудіофайли, на яких Грінвуд її ображає та принижує.

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Цю тему обговорили і на шоу "Коммент. Live", і Геніч, розповідаючи про деталі історії, пожартував: "Вона виклала ще аудіо, де Грінвуд змушує її до сексу: "Я хочу тебе тра**ути. Мені начхати, що ти не хочеш". Ну, хто з нас, питається, так не робив".

Відео моменту (дивіться на 50:31)

"Жарт" Геніча не оцінили

На жарт ведучого відреагувала феміністка та блогер Ліза Лазерсон.

"Не вірю, що таке бачу. Коментатор "Матч ТВ" Костянтин Геніч виправдовує зґвалтування у найпопулярнішому футбольному стримі. Хто з нас, питається, так не робив? Яке ж пекло. Чекаємо, що Костянтин Геніч публічно вибачиться, а "Матч ТВ" заявить, що виправдання насильства є неприпустимим", – написала Лазерсон у своєму телеграм-каналі.

Геніч швидко відреагував і вибачився у своєму телеграм-каналі: "Дорога Ліза! Хочу вибачитися перед вами та всіма, кого зачепив мій невдалий "жарт". Я в жодному разі не підтримую жодної форми насильства: будь то моральна і фізична".

А потім вибачився ще раз у більш розгорнутій формі і закликав людей перестати писати йому гидоту.

Грінвуда звинувачують у зґвалтуванні: коротко