Кто хочет жить в "русском мире" – пусть валят в россию, – олимпийский чемпион Верняев

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев родом из Донецка. Город продолжает находиться под оккупацией, поэтому спортсмен не может приехать в родной регион.

Верняев: Пожилых людей там уже не убедить

Титулованный гимнаст рассказал, что последний раз был в родном городе еще в 2012 году. Олег Верняев считает, что восемь лет войны против России сменила украинцев, оставшихся жить под оккупацией в Донецке.

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Олимпийский чемпион уверен, что даже среди молодого поколения есть люди, которые сомневаются в том, действительно ли россияне делают все эти ужасы в Украине. Верняев жестко, но справедливо указал таким лицам направление движения. И это даже не следует за "русским военным кораблем".

Пожилых людей там уже не убедить. Среди совсем молодых тоже неадекватны, но я слышу, что там начинают задавать вопросы. Начинают анализировать и думать, кто обстреливает, зачем. Но кто хочет жить в русском мире – пусть валят в россию. Пусть туда едут, а Донецк – это Украина. Может, я грубо сказал, но это похоже, что я приду к тебе домой и скажу, что все, эта комната моя, не заходи сюда,

– заявил Верняев.

Олег Верняев, не прекращающий волонтеров, верит в ВСУ и освобождение временно оккупированных украинских территорий.

Верняев активно помогает Украине

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