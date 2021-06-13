Эриксен перенес остановку сердца: его состояние стабильное, – врач сборной Дании

Врач сборной Дании Мортен Боеси рассказал, что произошло с Кристианом Эриксеном во время матча Евро-2020 против Финляндии. Также он сообщил свежую информацию о состоянии игрока.

Эриксена вернули после одного разряда дефибриллятора

Футболист сборной Дании без сознания упал на газон в конце первого тайма. Врач сборной Дании Мортен Боеси сообщил, что у Эриксена была остановка сердца.

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Мы вернули его после одного разряда дефибриллятора. Это довольно быстро,

– сообщил врач сборной Дании.

Сообщается, что дальнейшие тесты определят, сможет ли Эриксен продолжить карьеру футболиста.

Также врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена. По словам врача, футболист остается в стабильном состоянии. Тесты игрока – в порядке.

"Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Он остается в стабильном состоянии – не спит, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах все в порядке.

Эриксен контактировал с игроками в течение дня. Он все еще должен быть в больнице для дальнейших обследований и наблюдения, но тесты, проведенные до сих пор, в порядке", – сказал врач сборной Дании.

Что известно об инциденте с Эриксеном