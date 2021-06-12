Состояние футболиста стабилизировалось
29-летний Кристиан Эриксен покидал поле в кислородной маске. На фото заметно, что футболист сборной Дании с открытыми глазами. Впрочем, раскрытые глаза, по словам врачей, это признак отсутствия рефлексов.
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Кристиан Эриксен / Фото GETTY IMAGES
Эриксена срочно госпитализировали. Он уже пришел в себя. Эту информацию подтверждает сборная Дании. Эриксена отвезли в больницу Rigshospitalet, что рядом со стадионом.
У футболиста случился сердечный приступ.
Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь игрока. Его состояние оценивают как стабильное. Об этом сообщает УЕФА. Относительно матча, то решение будет принято в 20:45.
Что известно об инциденте с Эриксеном
- В первом тайме матча между Данией и Финляндией Эриксен потерял сознание. Следует отметить, что падению Эриксена не предшествовали никакие столкновения.
- Медики сразу выбежали на футбольное поле, а партнеры по команде окружили футболиста. Медики проводили непрямой массаж.
- Матч Дания – Финляндия приостановлен.