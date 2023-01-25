Будет играть вплоть до пенсии: Аль-Наср готов продолжить сотрудничество с 200-миллионным Роналду

Криштиану Роналду нашел себе теплое место после карьеры в Европе. Аль-Наср готов оставить в команде португальца, которому по истечении текущего соглашения исполнится уже 40 лет.

В саудовском клубе считают, что даже в 40 лет Криштиану Роналду сможет демонстрировать свое мастерство на футбольном поле. В свои 37 португалец может поконкурировать со многими гораздо младше его футболистами.

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Роналду позволяют абсолютно все

Напомним, что действующий контракт португальца с Аль-Насром рассчитан до 30 июня 2025 года. Саудиты готовы платить по 200 миллионов евро ежегодно для Роналду только чтобы тот играл за их команду. Его выступления также привлекут больше внимания к футболу в Саудовской Аравии и самой стране.

В то время как другой саудовский клуб Аль-Хиляль готов пригласить в местный чемпионат другого звездного футболиста Лионеля Месси и платить ему рекордные 300 миллионов евро в год. На фоне этих слухов аргентинец уже даже передумал продлевать контракт с ПСЖ , который проходит в конце июня 2023 года.

Местные власти даже обошли стороной отношения Роналду с моделью Джорджиной Родригес, которая является вне закона Саудовской Аравии. В этой арабской стране холостяка не может жить под одной крышей. А у Роналду и его любимой дело до свадьбы еще так и не дошло. Напротив, есть много слухов о возможном разрыве отношений звездной пары.

Роналду уже даже дебютировал в футболке новой команды, но не забивал. Криштиану вывел комнаду с капитанской повязкой и помог Аль-Насру минимально обыграть Иттифак (1:0).

После 14 сыгранных матчей Аль-Наср возглавляет турнирную таблицу Про-лиги Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 балла.

25 января Роналду вместе с Ко может пробиться в финал Суперкубка страны. В этот день Аль-Наср сыграет в полуфинале против Аль-Иттихада.