Один из лидеров Про-лиги саудовской Аравии Аль-Хиляль готов пополнить свою команду новоиспеченным чемпионом мира-2022. Арабский клуб готов платить Месси космическую зарплату в размере 300 миллионов долларов в год.
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Хотят поднять шансы страны на проведение ЧМ-2030
Футбольные клубы такими трансферами хотят привлечь большее внимание мира к их чемпионату. Такие звездные приобретения также могут повлиять на возможность для Саудовской Аравии получить ЧМ-2030. Эта арабская страна претендует на проведение Мундиаля в 2030 году.
Еще до этих слухов об Аль-Хиляле Месси уже популяризировал через свои соцсети туризм в Саудовской Аравии.
Аль-Хиляль после 13 сыгранных матчей идет третьим в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Лидером Про-лиги Саудовской Аравии является Аль-Наср, за который вскоре дебютирует Криштиану. Португалец вынужден пропустить первые два матча новой команды из-за дисквалификации. Наказание футболист получил по разбитому телефону фаната Эвертона, когда еще выступал за Манчестер Юнайтед.
Что известно о текущем сезоне для Лионеля Месси
- 35-летний нападающий провел в сезоне-2022/2023 20 матчей, в которых отличился 13 голами и 14 ассистами.
- В Катаре стал чемпионом мира-2022, оформив дубль в финале в ворота Франции в составе Аргентины.
- Его контракт с ПСЖ рассчитан до конца июня 2023 года. В его соглашении есть пункт пролонгации сотрудничества еще на год.
- Недавно в печати была информация, что ПСЖ продлит соглашение с Месси.
- Напомним, что в парижский клуб Месси перешёл из Барселоны в статусе свободного агента.