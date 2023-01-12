Один из лидеров Про-лиги саудовской Аравии Аль-Хиляль готов пополнить свою команду новоиспеченным чемпионом мира-2022. Арабский клуб готов платить Месси космическую зарплату в размере 300 миллионов долларов в год.

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Хотят поднять шансы страны на проведение ЧМ-2030

Футбольные клубы такими трансферами хотят привлечь большее внимание мира к их чемпионату. Такие звездные приобретения также могут повлиять на возможность для Саудовской Аравии получить ЧМ-2030. Эта арабская страна претендует на проведение Мундиаля в 2030 году.

Напомним! В СМИ фигурировала информация о том, что Роналду, который 1 января 2023 стал игроком Аль-Насра, может получить заоблачные 200 миллионов евро, если станет послом заявки Саудовской Аравии в борьбе за ЧМ-2030 Вроде бы Криштиану уже дал свое согласие.

Еще до этих слухов об Аль-Хиляле Месси уже популяризировал через свои соцсети туризм в Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль после 13 сыгранных матчей идет третьим в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Лидером Про-лиги Саудовской Аравии является Аль-Наср, за который вскоре дебютирует Криштиану. Португалец вынужден пропустить первые два матча новой команды из-за дисквалификации. Наказание футболист получил по разбитому телефону фаната Эвертона, когда еще выступал за Манчестер Юнайтед.

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