После чемпионата мира Криштиану Роналду решил покинуть Европу и перебрался в Аль-Наср из Саудовской Аравии. Дебютировал он за команду в товарищеской игре против ПСЖ, где оформил дубль.

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Теперь же CR7 наконец-то дождался и официального дебюта. В матче 14 тура чемпионата Саудовской Аравии Роналду вышел с первых минут против середняка Эль-Эттифака, пишет 24 канал.

Португалец провел на поле весь поединок, но отличиться голевым действием не смог. Тем не менее, Криштиану повеселил публику, когда в середине второго тайма красивым финтом положил на газон защитника соперников Аль Мовалада.

Видео финта Роналду:

Отсутствие глав Роналду не помешало команде Руди Гарсии одержать минимальную победу. Все решил гол экснападающего Бенфики Талиски в середине первого тайма. Андерсон удачно головой запер подачу Аль Сулаема.

Как забивал Талиска:

Успех позволил Аль-Насре вернуться на первое место в чемпионате. "Сине-желтые" опережают Аль-Хиляль на 1 балл и Аль-Иттихад – на два. При этом Аль-Хиляль сыграл на матч больше.

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Напомним, что первую половину сезона Криштиану провел в Манчестер Юнайтед, где преимущественно выходил на смену. В 16-ти матчах за манкунианцев он забил три мяча. Перед ЧМ-2022 Роналду дал скандальное интервью о клубе и тренере тен Хага, из-за чего стороны разорвали соглашение.