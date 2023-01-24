Победа на чемпионате мира-2022 изменила мнения Лионеля Месси о пролонгации сотрудничества с ПСЖ. Аргентинец добыть свой контракт в Париже, истекающий 30 июня 2023 года, и покинуть французский гранд.

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Хотя раньше была информация, что парижане серьезно настроены на переговоры с Месси о продлении сделки. Речь шла о возможной пролонгации контракта с 36-летним нападающим как минимум до лета 2024 года.

Также в СМИ фигурирует информация, что вроде бы Лионелем заинтересовался саудовский Аль-Хиляль. Арабский клуб переманивает форварда космической зарплатой в размере 300 миллионов долларов в год. А это больше, чем в Аль-Насре, зарабатывает Криштиану Роналду.

Напомним! Роналду, который 1 января 2023 стал игроком Аль-Насра, может получать в новом клубе 90 миллионов евро, которые перерастут в 200 миллионов с учетом коммерческих и спонсорских соглашений.

Клубы саудовской О-лиги зря призывают мировых звезд футбола переходить в их команды. Такие трансферы привлекут внимание к местному чемпионату и могут повлиять на то, что именно Саудовская Аравия станет страной-хозяйкой ЧМ-2030. Эта арабская страна претендует на проведение Мундиаля в 2030 году.

Интересно, что Роналду уже получил заманчивое предложение от саудитов. Криштиану получит 200 миллионов евро, если станет послом заявки Саудовской Аравии в борьбе за чемпионат мира-2030. Вроде бы португалец уже согласился на такое денежное приглашение.

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