У саудівському клубі вважають, що навіть у 40 років Кріштіану Роналду зможе демонструвати свою майстерністю на футбольному полі. У свої 37 португалець може поконкурувати з багатьма набагато молодшими за нього футболістами.

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Роналду дозволяють абсолютно усе

Нагадаємо, що чинний контракт португальця з Аль-Насром розрахований до 30 чеврня 2025 року. Саудити готові платити по 200 мільйонів євро щороку для Роналду тільки, щоб той грав за їх команду. Його виступи також привернуть більше уваги до футболу у Саудівській Аравії та самої країни.

Тоді як інший саудівський клуб Аль-Хіляль готовий запросити у місцевий чемпіонат іншого зіркового футболіста Ліонеля Мессі та платити йому рекордні 300 мільйонів євро на рік. На фоні цих чуток аргентинець вже навіть передумав продовжувати контракт із ПСЖ, який спливає вкінці червня 2023 року.

Місцева влада навіть обійшла стороною стосунки Роналду з моделлю Джорджиною Родрігес, який є поза законом Саудівської Аравії. У цій арабській країні неодружена пара не можи жити під одним дахом. А у рОналду та його коханої справа до весілля ще так і не дійшла. Навпаки, є багато чуток про можливий розрив стосунків зіркової пари.

Роналду вже навіть дебютував у футболці нової команди, але не забивав. Кріштіану вивів комнаду із капітанською пов'язкою та допоміг Аль-Насру мінімально обіграти Іттіфак (1:0).

Цікавий факт! Роналду покладе у свою кишені космічні 200 мільйонів євро, якщо стане амбасадором заявки Саудівської Аравії у боротьбі за ЧС-2030. Начебто Кріштіану вже дав свою згоду. Саудити розкидаються грошима заради того, щоб їх країна отримала статус господарки на Мундіаль у 2030 році.