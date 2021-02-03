Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего игрока Европы за десятилетие (2011-2020). Им стал португалец Криштиану Роналду.

Источник: IFFHS

Криштиану Роналду опередил двух других игроков, которые за прошедшее десятилетие выиграли немало наград, а именно немецкого вратаря Мануэля Нойера и испанского защитника Серхио Рамоса.

В то же время Футболист из Уганды побил впечатляющий рекорд Роналду: фото

Стоит отметить, что Роналду за прошедшее десятилетие достиг немало спортивных высот.

Именно за это время он четыре раза выигрывал "Золотой мяч" (еще один в 2008 году).

Выиграл 20 титулов на клубном уровне – 16 в Реале и еще 4 в Ювентусе.

С Реалом он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В 2016 году со сборной Португалии стал победителем Чемпионата Европы. А в 2019 году выиграл финальный этап Лиги наций.

Единственное достижение, которое ему так и не покорилось – Чемпионат мира. В то время как Нойер и Рамос являются победителями Мундиаля. Сборная Германии победила в 2014 году, а Испания победила в 2010 году. В то же время Нойер был признан лучшим вратарем десятилетия по версии IFFHS. В то же время все трое футболистов попали в символическую сборную десятилетия.

Это не первая награда такого формата для Роналду. До этого Globe Soccer Awards назвала его лучшим игроком XXI века.